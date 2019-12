Le Countdown 2018 à Hanoï. Source: Baodautu

Hanoï (VNA) - Hanoï, Hoi An, Ho Chi Minh-Ville organiseront simultanément des programmes artistiques dans la soirée du 31 décembre pour le Nouvel An.



Le programme de compte à rebours pour saluer l’ancienne année, accueillir la nouvelle est une activité annuelle dans les grandes villes. L'événement est organisé avec de nombreuses activités attrayantes.



Programme artistique à Hanoï



Dans le soir du 31 décembre au matin du 1er janvier 2020, la ville organisera le programme Countdown sur la place de la Révolution d'Août et au jardin des fleurs de Ly Thai To, quartier Hoan Kiem. Sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, le programme de musique électronique comprendra également un compte à rebours. Ces événements comprendront de nombreux invités, dont de jeunes chanteurs.



Festival de musique de Hoi An



A partir de 22h le 31 décembre, la Hoi An Impression Countdown Party aura lieu au parc Impressionnant Hoi An. Ce programme verra la présence de rappeurs et de DJ célèbres comme Mega Boom Band, DJ NYX, la chanteuse Doan Trang, le chanteur Bi Grass ... A part la musique, les visiteurs pourront également participer à des jeux pour gagner des cadeaux.



Le festival des lumières Countdown Lights 2020 dans la rue piétonne Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville débutera officiellement à 20h00 le 31 décembre pour accueillir 2020 en beauté. Il sera animé par MC Trân Thành et une série de jeunes artistes vietnamiens de premier plan tels que Thanh Bùi, Son Tùng M-TP, Vu Cat Tuong, Trong Hiêu, Ngot Band, Phan Manh Quynh, Vo Ha Trâm, Dô Hai Anh ou encore Tuimi & Datmaniac. -CPV/VNA