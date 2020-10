Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le matin du 9 octobre, le Comité central du Parti a tenu la séance de clôture de son 13e Plénum (12e mandat).



Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique, présidente de l'Assemblée nationale, a présidé la séance de clôture.



Le Comité central du Parti a écouté un rapport sur les résultats du dépouillement des voix pour présenter les candidats pour le Comité central du 13e mandat et la Commission centrale de contrôle du 13e mandat.



Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, a lu un rapport du Bureau politique concernant les idées et avis du Comité central sur le projet du Rapport politique du Comité central du 12 mandat à soumettre au 13e Congrès national du Parti.



Truong Hoa Binh, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent, a lu un rapport du Bureau politique concernant les idées et avis du Comité central concernant le projet du Rapport de bilan de la mise en oeuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour 2011-2020, l’élaboration de la Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030 et le Rapport d'évaluation des résultats de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique pour 2016 - 2020 et orientations et missions de développement socio-économique pour 2021 - 2025.



Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale d'organisation, a lu un rapport du Bureau politique concernant les idées et avis du Comité central sur le projet du Rapport de bilan de l’édification du Parti et de l’application des Statuts du Parti durant le 12e mandat.



Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, Premier ministre, a lu un rapport du Bureau politique concernant les avis et idées du Comité central sur la situation socio-économique, le budget public en 2020; le plan de développement socio-économique, le budget de l'Etat pour 2021 et le plan financier et budgétaire de l'Etat pour 2021-2023.



Le Comité central du Parti a voté pour approuver la Résolution de son 13e Plénum.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong a prononcé le discours de clôture. -VNA