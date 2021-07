L'Assemblée nationale écoute un rapport sur la mise en œuvre des plans de développement socio-économique et budgétaire de l'État au cours du premier semestre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 22 juillet a eu lieu la 3e journée de la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN).



Lors de la séance plénière jeudi matin, les députés ont écouté des rapports sur les résultats du plan de développement socio-économique et le budget public au premier semestre et les mesures à prendre durant le second semestre. Des rapports sur les idées et recommandations envoyées par des électeurs et habitants à la première session de l’Assemblée nationale (15e législature), ainsi que sur le plan de développement socio-économique pour 2021-2025, le budget de l’Etat en 2019, la structure organisationnelle du gouvernement pour la 15e législature de l'Assemblée nationale, ont également été présentés.



Jeudi après-midi, les députés ont discuté en groupes des résultats du plan de développement socio-économique et du budget public au premier semestre, des mesures à prendre pour réaliser les plans de développement socio-économique et budgétaire au second semestre, du plan de développement socio-économique pour 2021-2025.



Le 23 juillet, l’Assemblée nationale discutera de la structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2021-2026, avant de voter une résolution en la matière. Elle écoutera des rapports sur le plan financier national pour 2021-2025, les programmes cibles nationaux sur la réduction durable de la pauvreté et l’édification de la Nouvelle Ruralité pour cette même période....-VNA