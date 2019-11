La conférence de presse portant sur le Prix national de l’information pour l’étranger 2019 au siège de la VTV. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Suite au succès des cinq premières éditions, le 27 novembre 2019, la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti et le Comité de pilotage de l’information pour l’étranger et la Télévision du Vietnam ont organisé une conférence de presse portant sur le Prix national de l’information pour l’étranger 2019 au siège de la VTV.



Le Prix national de l’information pour l’étranger 2019, organisé par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti et le Comité de pilotage de l’information pour l’étranger, en coopération avec la VTV, continue de récompenser les auteurs, les œuvres journalistiques et les livres remarquables dans le secteur de l’information pour l’étranger. La VTV est le service permanent du Prix national de l’information pour l’étranger 2019.

Lors de cette conférence de presse, Bui Truong Giang, vice-président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, également vice-président de la permanence du Comité central de pilotage de l’information pour l’étranger, a affirmé qu’en 2019, le Vietnam a obtenu de bons résultats, contribué au développement socioéconomique, à la garantie de la défense et de la sécurité nationale, à l’intégration internationale, au développement des relations extérieures et de la coopération avec les pays voisins, les régions, les grands pays et ses partenaires importants.

Le Vietnam a également apporté des contributions positives et reçu la reconnaissance de la communauté internationale pour ses mécanismes et évènement diplomatiques multilatéraux, tels que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le déploiement de l’hôpital de campagne de niveau 2 pour la Mission de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud, l’organisation avec succès du deuxième sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis, l’élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021 avec un vote favorable presque absolu (192/193) et la prise du poste de président tournant de l’ASEAN en 2020. Dans le même temps, ils sont également une source riche d’information, qui incite les journalistes à créer de nombreuses œuvres de valeur pour servir efficacement le travail d’information pour l’étranger.

Après cinq ans, le Prix national de l’information pour l’étranger est toujours considéré comme un prix prestigieux et contribue à promouvoir et à diffuser les réalisations de la politique, des relations extérieures, de la socioéconomie et de la culture du pays et à présenter le Vietnam comme un pays dynamique, actif et intégré et un membre responsable de la communauté internationale.

Le Prix national de l’information pour l’étranger a été lancé en 2014. Il a suscité l’intérêt de nombreux reporters et rédacteurs d’agences de presse, organes de presse et maisons d’édition au Vietnam et à l’étranger.

En 2018, le jury a reçu près de 1 000 œuvres dans toutes les catégories : presse écrite, presse électronique, radio, télévision, photo de presse, photo de paysage et livre. Le tout en 13 langues : le vietnamien, l’anglais, le français, le russe, le chinois, l’espagnol, le japonais, le coréen, le Thaïlandais, l’indonésien, le laotien, le khmer, et le mongol. Les candidats étaient des journalistes, des collaborateurs d’organes de presse vietnamienne et étrangère, des spécialistes, des chercheurs, des photographes, des agences de représentation du Vietnam à l’étranger et des agences de représentation étrangères au Vietnam… Le jury a décerné 8 premiers prix, 17 deuxièmes prix, 25 troisièmes prix et 40 prix d’encouragement à 90 œuvres.

D’après les organisateurs, les œuvres en compétition sont des œuvres en vietnamien et en langues étrangères dans la presse écrite, la presse électronique, les sites web d’information (autorisés par les organes compétents), la radio, la télévision, les photos de presse, les photos de paysage et les livres. Ces œuvres ont été publiées sur des médias vietnamiens autorisés par les organes compétents, ou sur la presse et les médias étrangers, entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les lauréats seront rendus publics et les prix leur seront remis en juin 2020.



Les œuvres doivent être envoyées au service permanent du Prix avant le 31 mars 2020. -VNA/VTV