Des produits en bois, en rotin et en bambou provenant des villages d'artisanat de Hanoi. Photo: Duc Anh/VOV5

Hanoï (VNA) - Hanoï est de loin la localité la plus riche du pays en matière de savoir-faire traditionnel. Ses villages d’artisanat préservent des valeurs matérielles et immatérielles exceptionnelles qui ont une dimension communautaire très marquée. La sauvegarde et la promotion de ces valeurs sont particulièrement importantes pour stimuler le développement socio-économique de la capitale.



Selon les données officielles, Hanoï compte plus de 1.350 villages pratiquant un métier spécifique, parmi lesquels 318 ont été reconnus comme étant des villages d’artisanat traditionnel. Les métiers exercés dans ces 1.350 villages sont regroupés en différentes catégories: transformation et conservation de produits agricoles, sylvicoles, aquacoles et de la pêche; production d’objets d’art artisanal; traitement et transformation de matières premières pour les filières rurales; fabrication de produits en bois, en bambou, en céramique et en verre, de produits d’habillement, de broderie, de dentellerie, et de petite mécanique; production et commerce de plantes et d’animaux d’agrément; et enfin, production au service de la vie rurale. Ta Van Tuong, le directeur adjoint du service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï, nous donne un aperçu général.



"En raison de sa longue histoire, Hanoï est la terre d’origine d’un grand nombre de métiers qui se sont transmis de génération en génération, dont beaucoup sont d’une valeur exceptionnelle. Les villages pratiquant un métier traditionnel sont réputés pour leur attachement indéfectible à l’histoire, à la culture et à l’identité nationales. Avec le temps, de nouveaux métiers sont apparus et les villages qui se sont reconvertis à ces métiers deviennent de plus en plus prospères", note-t-il.



Chaque village de métier à Hanoï a donc une identité bien à lui et, en général, propose des produits de bonne qualité. Certains de ces produits ont même acquis une notoriété à l’étranger : c’est le cas des produits d’habillement, de céramique, de tissage, de broderie et de dentellerie, ainsi que des produits en bois.



Ces dernières années, les autorités municipales ont multiplié les évènements mettant en avant les produits de ces villages. En 2023, les évènements les plus remarquables ont été le programme «La quintessence des villages de métier et les produits OCOP de Hanoï», le festival de préservation et de développement de villages de métier du Vietnam, et la fête des cadeaux et du tourisme de Hanoï. Lê Van Binh, le président du comité populaire du district de Phu Xuyên, n’a pas caché sa fierté en présentant les produits locaux lors du 4e festival qui leur était consacré, tenu fin octobre dernier.

Au festival de préservation et de développement des villages de métier du Vietnam 2023. Photo: Duc Anh/VOV5

«Phu Xuyên est l’un des districts les mieux armés de Hanoï en matière de savoir-faire traditionnel, avec 154 villages exerçant un métier spécifique. Parmi eux, 43 ont été reconnus au niveau municipal. Nous organisons régulièrement des fêtes célébrant ces villages et leurs produits afin de sauvegarder et de valoriser leur identité. Nous les soutenons également dans leur développement socioéconomique en général et touristique en particulier», a-t-il déclaré.



Lors des évènements célébrant les savoir-faire traditionnels, les artisans sont encouragés à échanger leurs expériences et à trouver de nouvelles initiatives pour créer des produits répondant au goût du jour. Des concours de design créatif sont également organisés, permettant aux artisans de laisser libre court à leur imagination. Dang Van Tiên, un modeleur de figurines en pâte du village de Xuân La, dans le district de Phu Xuyên, y a participé avec beaucoup d’enthousiasme.



"Les fêtes comme celle-ci sont des occasions pour les villages d’artisanat traditionnel et les artisans de présenter leurs produits les plus beaux et les meilleurs", nous a-t-il dit.



La ville de Hanoï a pris plusieurs mesures d’assistance et de facilitation en faveur des entreprises, y compris familiales, en milieu rural. Elle a également approuvé un grand nombre de projets de développement de villages de métier. Pendant la période 2022-2025, l’accent est mis sur le programme À chaque commune son produit (OCOP) afin d’accélérer l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture et de la ruralité. La ville encourage les entreprises villageoises à constituer des chaînes de valeur, à s’intéresser au développement du tourisme et des services, mais aussi à la protection de l’environnement. La municipalité multiplie également les activités de promotion commerciale en faveur de ces villages et les aident à élaborer leurs identités de marques et des sites web de promotion. Ta Van Tuong, le directeur adjoint du service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï, nous en dit plus.



«Il est nécessaire de faire venir les touristes dans les villages d’artisanat. Parmi les initiatives qui seront mises en œuvre, je pense en particulier à celle concernant les villages de cordonniers. On va créer des espaces où travailleront les meilleurs cordonniers qui confectionneront des chaussures sur mesure pour les touristes, et ces chaussures porteront la marque du cordonnier et du village», a-t-il révélé.



Chaque produit artisanal porte surtout les empreintes de l’environnement naturel et social, du savoir et du cœur de l’artisan et plus largement, de la créativité de la communauté concernée. Et c’est ainsi que les artisans villageois de Hanoï continuent de valoriser les savoir-faire traditionnels, en les améliorant avec le temps et la pratique…- VOV/VNA