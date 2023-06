Lors du gala. Photo : VNA

Moscou, 29 juin (VNA) - Un gala musical a été organisé pour commémorer le centenaire de l'arrivée du président Ho Chi Minh dans la ville de Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie.Le programme a eu lieu le 28 juin à l'Université des Mines de Saint-Pétersbourg, grâce à la coordination entre l'Association des Vietnamiens de Russie et l’autorité locale.Dans son discours, Vyacheslav Kalganov, vice-président de la Commission des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, a révélé que presque tous les travaux d'inauguration du monument Ho Chi Minh étaient terminés. C'est un symbole de l'amitié entre la Russie et le Vietnam, a-t-il souligné.Pour sa part, le président de l'Association des Vietnamiens de Russie, Do Xuan Hoang, a déclaré que le gala a la présence et la performance de jeunes Vietnamiens et Russes.