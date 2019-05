Berlin, 26 mai (VNA) - L’Ambassade du Vietnam en Allemagne a tenu le 25 mai un colloque sur l’enseignement du vietnamien à l’étranger, réunissant 32 conférenciers d’universités, des enseignants et des volontaires vietnamiens enseignant la langue en Allemagne.

Panorama du colloque sur l'enseignement du vietnamien en allemagne. Photo : VNA

Dans son allocution d'ouverture, Duong Thi Viet Thang, première secrétaire de l'Ambassade du Vietnam en Allemagne et cheffe de son département chargé de l'éducation et des étudiants étrangers, a salué les efforts et la contribution des enseignants.



Passant en revue les activités de l'Ambassade en faveur de l'enseignement de la langue vietnamienne aux expatriés vietnamiens et aux Allemands, Mme Duong Thi Viet Thang espère que le colloque permettra aux enseignants participants d'échanger leurs méthodes d'enseignement, de partager leurs difficultés et de proposer des mesures pour un meilleur enseignement de la langue afin de contribuer à la préservation et à la diffusion de la culture vietnamienne en Allemagne.



Lors de l'événement, le professeur associé Nguyen Chi Thuat, conférencier invité à l'Université Adam Mickiewicz en Pologne, a présenté un exposé sur l'origine et le développement du vietnamien, donnant ainsi des notes sur l'enseignement de la langue aux expatriés et aux étrangers.



Pendant ce temps, les enseignants participants ont discuté de méthodes d’éducation visant des apprenants spécifiques.



Au nom de l'Ambassade, le conseiller Pham Hoang Tung a déclaré que l'ambassade continuerait de doter les enseignants des livres et documents nécessaires, les aidant ainsi à résoudre leurs problèmes d'enseignement.



Dans les villes qui abritent une nombreuse population vietnamienne nombreuse, comme Berlin, Dresde, Leipzig et Magdebourg, les associations vietnamiennes ont organisé des cours d’enseignement de la langue. Les enseignants de ces classes sont principalement des volontaires.

A Berlin, aux Lands de Brandebourg et Saxe, le vietnamien est devenu une langue étrangère facultative dans les écoles et les enseignants sont payés par les autorités locales.-VNA