Soc Trang (VNA) – Le Comité populaire de la province de Soc Trang, en collaboration avec l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), ont organisé lundi un colloque sur le développement des énergies propres et renouvelables dans la péninsule de Ca Mau (Sud) dans le nouveau contexte.

Lors du colloque, les délégués ont présenté des exposés et ont échangé des questions liées au potentiel de développement des énergies propres et renouvelables dans la péninsule de Ca Mau, qui dispose de grands avantages pour le développement des énergies éolienne et solaire.

A cette occasion, quelques types de générateur d’énergie éolienne de taille moyenne adaptées à la péninsule de Ca Mau ont été présentés.



Selon le professeur associé-docteur Nguyen Tien Dung, directeur de l' Université d'économie et de droit de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, le changement climatique est de plus en plus grave et cause de profondes répercussions sur le delta du Mékong et la péninsule de Ca Mau en particulier. Ainsi, le développement des énergies propres est une tendance nécessaire pour limiter l’impact du changement climatique.



Avec plus de 400 km de côtes, les provinces méridionales de Soc Trang, de Bac Lieu et de Ca Mau ont des avantages pour développer l’énergie éolienne. En fait, les autorités locales ont mis en œuvre de manière efficace un certain nombre de projets d’énergie éolienne.



Pham Ngoc Minh, directeur du Bureau du Programme national sur la science et la technologie pour le développement du Nam Bo occidental, a déclaré que le gouvernement, les ministères et les branches avaient approuvé des plans directeurs de développement des énergies éolienne et solaire pour la région et chaque localité ; et avaient appelé à l'investissement dans les énergies renouvelables dans cette région.



Des experts de l'Université de la technologie de Ho Chi Minh-Ville ont déclaré que le Vietnam s'était engagé à réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.



Dans le cadre du plan directeur 2014-2016 du ministère de l'Industrie et du Commerce, Soc Trang dispose de trois zones de développement de l'énergie éolienne dans les districts de Tran De, Cu Lao Dung et dans le chef-lieu de Vinh Chau, d'une superficie côtière totale de 37.340 ha, qui pourraient accueillir 13 centrales éoliennes d’une puissance totale d’environ 1.470 MW.



Près de 37.600 ha sont destinés à des centrales éoliennes dans la province de Bac Lieu, d'une puissance totale de plus de 2.500 MW. Ca Mau abrite une superficie de développement d’énergie éolienne de plus de 90.000 ha, d’une puissance totale de plus de 3.600 MW. –VNA