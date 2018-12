Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - L'Académie diplomatique du Vietnam a organisé mercredi dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), un colloque national sur le thème "La Mer Orientale dans le nouveau contexte et les politiques du Vietnam".



Ce colloque était une occasion pour les experts, les décideurs et praticiens politiques maritimes dans l'ensemble du pays de partager des informations et des travaux de recherche sur la Mer Orientale sur divers aspects, d'évaluer la situation, le rôle du droit et des normes internationaux ainsi que des mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale.



Lors du colloque, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Vinh a indiqué que la concurrence entre les puissances et le rassemblement et la division des forces en Mer Orientale devenaient de plus en plus complexes et produisaient des effets imprévisibles sur la situation en Mer Orientale, ainsi que sur l'élaboration et le respect des codes de conduite communs pour maintenir la sécurité, la paix et la stabilité dans la région.



Il a affirmé que les questions liées à la Mer Orientale concernaient non seulement les conflits de souveraineté et de droits souverains mais aussi des problèmes juridiques, la sécurité maritime, le développement maritime durable, etc.



A cette occasion, ont été présentées 14 interventions sur plusieurs sujets tels que la Mer Orientale dans l'ordre régional, la réalisation de la stratégie maritime du Vietnam pour 2030, les questions juridiques concernant la Mer Orientale, etc. -VNA