Colloque international sur le rôle du Vietnam dans l' espace eurasien . Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'Assemblée des peuples eurasiens (APE) a organisé mardi à Moscou un colloque international ayant pour thème "Partenariat eurasien élargi - le rôle du Vietnam dans la formation de nouvelles initiatives stratégiques".

Le secrétaire général de l'Assemblée des peuples eurasiens (APE) Andrey Belyaninov a présenté ses félicitations aux nouveaux dirigeants du Vietnam. Selon lui, le Vietnam est devenu, grâce à sa forte croissance économique, un "tigre émergent de l'Asie". Andrey Belyaninov a déclaré souhaiter que les deux pays intensifient la diplomatie populaire dans les temps à venir.

Le secrétaire général de l'Assemblée des peuples eurasiens (APE) Andrey Belyaninov. Photo: VNA



Pour sa part, la présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga a informé les participants des objectifs et visions définis dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, dont la transformation du Vietnam en un pays développé à revenu élevé, à orientation socialiste, vers le milieu du XXIe siècle.

Lors du colloque, les participants ont déclaré apprécier le développement dynamique et les contributions du Vietnam en faveur de la communauté internationale. Ils ont également souligné le rôle du pays dans le développement des liens entre l'Union économique eurasiatique et les pays partenaires, les organisations régionales comme l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), le Groupe des grands pays émergents (BRICS) et d'autres associations et organisations de la région Asie-Pacifique. -VNA