Soirée de concert et de vente aux enchères pour soutenir le Fonds “S'unir pour planter des forêts au Vietnam". Photo: Dantri

Hanoï (VNA) - Une soirée de concert et de vente aux enchères de plus de 100 peintures d'artistes vietnamiens pour soutenir le Fonds “S'unir pour planter des forêts au Vietnam" vient d’avoir lieu à Hanoï, et ce pour la première fois.



Un événement organisé par le Conseil exécutif de l'Église bouddhique du Vietnam, en coordination avec le Centre de développement Thế giới thêm xanh (Pour un monde plus vert).



Deux artistes japonais renommés, le pianiste Keiko Borjeson et le violoniste Maine Nishiyama, ont participé au concert, aux côtés d'artistes vietnamiens tels que Phan Nam, Bao Long, Hoang Ho Thu et Nguyen Van Tuan.



L’objectif de cet événement était d’améliorer les connaissances sur le changement climatique et le reboisement, contribuant à réduire les dommages environnementaux. En outre, il visait à mobiliser individus et collectifs dans la plantation d’arbres, l’aide aux agriculteurs pour construire des modèles de fermes vertes, organiser le reboisement de forêts de montagne, côtières et de mangroves... -CPV/VNA