Hanoï, 9 octobre (VNA) - Le sixième Plénum du 13e Comité central du Parti s'est terminé le 9 octobre à Hanoï après sept jours de séance, avec tous les points à l'ordre du jour terminés.

Panorama de la séance du 6e Plénum du CC du PCV. Photo : VNA

Dans son allocution de clôture, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a souligné la nécessité de maintenir la vigilance contre le COVID-19 dans les temps à venir, de maintenir la stabilité macro-économique, de contrôler l'inflation et d'assurer les grands équilibres économiques, en particulier dans les finances et le budget, alors que l'économie mondiale devrait se développer de manière compliquée et inattendue.

Il a ordonné d'accélérer la restructuration économique parallèlement au renouvellement du modèle de croissance, au renforcement de l'autonomie, de la résilience et de l'adaptation de l'économie nationale, et à la promotion et à la création de nouvelles impulsions de développement à court et à long terme.

le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le leader du PCV a également exhorté à redoubler d'efforts dans les réformes administratives et la mise en œuvre du redressement et du développement socio-économiques et des programmes nationaux ciblés.

Il a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer la qualité du personnel, d'intensifier l'application et le développement des sciences et des technologies, la transformation numérique, la transformation verte et l'innovation, d'assurer le bien-être social, d'intensifier le travail de communication, de renforcer la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs, de consolider la défense et la sécurité, et s'intègrent plus intensément et plus largement dans le monde.

Le Comité a convenu de la nécessité de publier et de déployer le plan directeur national pour 2021-2023 avec une vision à l'horizon 2050, considérant qu'il s'agit d'une tâche politique très importante.

À cet égard, le chef du Parti a déclaré que les travaux de planification devraient se concentrer sur la formation d'un cadre d'infrastructure national, en particulier les infrastructures dans les transports, les zones urbaines, l'énergie, la transformation numérique, la protection de l'environnement, l'irrigation, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique.

Il a noté que le potentiel et les avantages du pays ainsi que de chaque région et localité devraient être pleinement exploités pour servir l'industrialisation et la modernisation de la nation, et la transformation numérique serait une nouvelle méthode révolutionnaire pour raccourcir le processus.

Le Comité est également parvenu à un large consensus sur la publication d'une Résolution sur la poursuite de la construction et du perfectionnement de l'État socialiste de droit dans la nouvelle période.

Le dirigeant a souligné des tâches majeures telles que la poursuite de la réforme de l'organisation de l'Assemblée nationale, du secteur administratif, des tribunaux et des organes judiciaires, et la promotion du rôle du peuple et de son droit à la maîtrise, entre autres.

Les participants ont convenu de publier une Résolution sur la poursuite de la rénovation de la direction du Parti dans la nouvelle situation, qui, a déclaré le secrétaire général, doit être menée avec prudence, avec une forte détermination et de grands efforts.

Lors du sixième Plénum, le Comité central du Parti a décidé de relever le vice-président de la Commission économique du Comité central du Parti Nguyen Thanh Phong, le président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales Bui Nhat Quang et le secrétaire du Comité du Parti du Bloc des agences centrales, Huynh Tan Viet de leurs fonctions de membres du 13e Comité central du Parti.

Il a également expulsé du Parti le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hai Duong et le président du Conseil populaire provincial Pham Xuan Thang.- VNA