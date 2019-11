Remise des prix aux artistes participant au Festival mondial du Remise des prix aux artistes participant au Festival mondial du cirque d’ Ha Long 2019. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Placé sous le thème « Un nouveau chapitre pour une merveille », le Festival mondial du cirque d’Ha Long 2019 s’est fermé dimanche soir à la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Ayant lieu du 11 au 17 novembre, le festival a réuni plus de 100 artistes venus de 20 pays et territoires du monde entier, notamment la Mongolie, Cuba, l'Éthiopie, le Canada, la Moldavie, le Brésil, l'Allemagne, le Tadjikistan, la Russie, le Laos, l’Égypte, les États-Unis, le Japon, le Mexique,... et le Vietnam.

Une représentation réalisée par des artistes vietnamiens lors de la cérémonie de clôture du Festival mondial du cirque d’Ha Long 2019. Photo: VNA Une représentation réalisée par des artistes vietnamiens lors de la cérémonie de clôture du Festival mondial du cirque d’Ha Long 2019. Photo: VNA

Une série d’événements attrayants ont été organisés dans le cadre du festival, notamment un défilé d’art de cirque de rue tenu le 13 novembre.

Organisé pour la première fois, le festival devrait contribuer à promouvoir le tourisme, ainsi à présenter la beauté des gens et de la culture de Quang Ninh.

Lors de la cérémonie de clôture, le jury du Festival a remis deux Prix d’or aux artistes venus du Canada et du Vietnam; quatre Prix de bronze aux artistes venus de la Moldavie, de l'Allemagne et du Vietnam; et six Prix de bronze aux artistes venus du Tadjikistan, de l’Éthiopie, du Laos, du Mexique, de Cuba et du Vietnam. -VNA