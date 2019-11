Un numéro artistique lors de la cérémonie de clôture du festival d'échange de jeunes journalistes, de jeunes et d’étudiants des provinces frontalières Vietnam - Cambodge . Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le festival d'échange de jeunes journalistes, de jeunes et d’étudiants des provinces frontalières Vietnam – Cambodge, qui a débuté le 5 novembre dans la province vietnamienne de Tây Ninh (Sud) a achevé le 7 novembre à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication et le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, le festival est une activité significative dans le cadre des activités en l’honneur du 52e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge.

Cet événement a attiré près de 200 jeunes journalistes et étudiants dans le but de renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les jeunes vietnamiens et cambodgiens, de les encourager de conjuguer leurs efforts pour approfondir les relations entre les deux pays.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Nguyên Thanh Ngoc, a déclaré que cette manifestation contribuerait activement au développement socio-économique de chaque pays, ainsi qu’à la stabilité et à la prospérité de la région.

Diverses activités ont été organisées, dont la plantation d’arbres et l’inauguration d’un terrain de jeu, des visites à des sites historiques et culturels à Tây Ninh et à Hô Chi Minh-Ville, table ronde sur le rôle de la communication dans l’intensification de l’amitié entre les deux pays. – VNA