Un numéro présenté lors du Festival de la culture des gongs du Tây Nguyên 2018. Photo: VNA



Gia Lai (VNA) - Le Festival de la culture des gongs du Tây Nguyên 2018 s’est clôturé dimanche soir dans la ville de Pleiku, chef-lieu de la province de Gia Lai.

La cérémonie a été marquée par un programme artistique riche en couleurs avec 17 numéros de chant et de danse.

L’événement, inauguré le 30 juin, a réuni près de 1.200 joueurs de gongs issus de quatre provinces (Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong et Lam Dong), 19 troupes de 17 districts, chef-lieu et ville de la province de Gia Lai ainsi que de nombreux habitants et touristes.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté à la cérémonie d’ouverture et y a prononcé un discours dans lequel, il a indiqué : « Le Parti et l’État confient la mission de préserver l’espace de la culture des gongs aux habitants du Tây Nguyên. Préserver les valeurs culturelles du Tây Nguyên permet de perpétuer la culture des gongs. Personne ne peut faire ce travail mieux que les habitants de la région qui sont les véritables maîtres de ce patrimoine original ».



Dans le cadre du festival, il y eu des démonstrations de vannerie, de tissage de brocatelles, des concours de chants folkloriques et de sculpture, des récitals d’épopées, une fête de rue et une exposition des produits du terroir, outre des séminaires sur la conservation des valeurs culturelles des gongs et des expositions sur les costumes ethniques.



L'événement vise à honorer l'espace culturel du gong du Tay Nguyen dans la vie contemporaine, conformément à un plan d'action lancé en 2006 par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, afin de préserver et promouvoir ce patrimoine culturel.



L’espace culturel du gong du Tay Nguyen a été reconnu en 2005 comme patrimoine culturel immatériel et oral de l’humanité par l’UNESCO. Il est étroitement lié à la vie quotidienne des populations locales.



Le festival permet aussi de promouvoir le tourisme, le commerce et l’investissement dans la province de Gia Lai.

À cette occasion, le comité populaire de la province de Gia Lai a remis un satisfecit à 67 collectifs ayant contribué activement à ce festival. -VNA