Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La deuxième édition du Festival culturel national des Dao s’est clôturée le 8 octobre à Thai Nguyên, après trois jours d’activités.L’événement a réuni plus de 1.000 artistes et sportifs issus de l’ethnie Dao, venus de 14 provinces (Thai Nguyên, Bac Giang, Bac Kan, Cao Bang, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quang Ninh, Son La, Tuyên Quang, Vinh Phuc, Phu Tho, Thanh Hoa et Yên Bai).Nguyên Thi Hai Nhung, directrice du département de la culture ethnique (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et cheffe adjointe du comité organisateur, a indiqué que le festival avait permis d’affirmer la vitalité de la culture des Dao et de sensibiliser à la préservation des valeurs de cette ethnie.La troisième édition du Festival aura lieu en 2027 dans la province de Lào Cai. - VOV/VNA