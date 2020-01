Un numéro artistique lors de la cérémonie de clôture du 6e Festival de jeu de lancer de balles d’étoffe Vietnam-Laos-Chine . Photo: VNA

Lai Chau (VNA) – La cérémonie de clôture du 6e Festival de jeu de lancer de balles d’étoffe ("ném còn") Vietnam-Laos-Chine a eu lieu le 31 décembre au district frontalier de Muong Te, province de Lai Chau (Nord-Ouest).

Le président du Comité populaire du district de Muong Te, Mai Van Thach, a souligné le succès de la 6e édition du festival. Cet événement bisannuel était un événement politique, culturel ayant une signification importante afin de renforcer les échanges et la coopération entre les districts frontaliers, contribuant à promouvoir le développement socioéconomique, à assurer la défense et la sécurité, à renforcer la solidarité et l'amitié entre les populations des régions frontalières de ces trois pays.

L’occasion également pour faire la promotion des traits culturels traditionnels des ethnies de la province de Lai Chau auprès des amis internationaux.

Le président du Comité populaire du district de Muong Te, Mai Van Thach, a remis le symbole de ce festival au responsable du district de Jiangcheng, province chinoise du Yunnan, qui accueillera l’édition en 2021. Photo: VNA



Ayant pour thème "Couleurs de l’amitié", l’édition de cette année a vu la participation de plus de 700 représentants, d'artistes et d'athlètes issus de trois pays. Après deux jours, l’événement a attiré plus de 20.000 visiteurs.

Dans le cadre du festival, de nombreuses activités culturelles et sportives ont été organisées, dont des jeux folkloriques, des spectacles artistiques, un défilé de costumes traditionnels des ethnies, une foire commerciale...

Lors de la cérémonie de clôture, le président du Comité populaire du district de Muong Te, Mai Van Thach, a remis le symbole de ce festival au responsable du district de Jiangcheng, province chinoise du Yunnan, qui accueillera l’édition en 2021. -VNA