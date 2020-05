Séance de clôture du 12e Plénum du CC du PCV (12e mandat) (Photo: VNA)

Hanoi, 14 mai (VNA) - Le 12e plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 12e mandat s'est terminé à Hanoi le 14 mai après quatre jours de travail. Tous les points de l'ordre du jour ont été achevés.Le plénum a décidé des directives concernant le personnel du 13e Congrès national du Parti et les élections générales législatives à la 15e Assemblée nationale et aux conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2021-2025.Le CC a également pris des décisions sur les normes, le nombre et les candidatures des délégués au 13e Congrès national du Parti et s'est penché sur d'autres questions importantes.Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a déclaré que le CC du PCV du 13e mandat doit être un collectif uni, pur et fort qui a un caractère politique ferme, de bonnes vertus, une vision stratégique et un état d'esprit créatif.Il a également souligné les relations étroites entre le CC du PCV et le peuple, affirmant que la CC doit avoir un prestige et une capacité adéquats pour diriger la nation dans cette nouvelle période.Le CC a entendu que les normes pour les membres du CC du PCV du 13e mandat seront fixées sur la base des normes communes prescrites dans les résolutions du Parti.Le Politburo et le Secrétariat devraient rassembler des fonctionnaires exceptionnels du CC du PCV en termes de caractère politique, de moralité, de connaissances, de sens de la responsabilité, de volonté de combat, de leadership et de capacité de gestion, ainsi que de vision et de mentalité disciplinaires et stratégiques.Ceux qui affichent des lacunes telles que la corruption, les violations des principes du centralisme démocratique et l'inefficacité, entre autres, seront résolument exclus du CC du PCV, a souligné le dirigeant Nguyen Phu Trong.Le CC du PCV du 13e mandat a besoin d'un personnel et d'une structure appropriés pour assurer un leadership complet, a-t-il poursuivi, ordonnant à davantage de membres du CC du PCV d'occuper des postes clés dans les localités et les secteurs, en particulier les jeunes, les femmes et les minorités ethniques.Il a exhorté les membres du CC du PCV à donner l'exemple, à avoir un sens élevé de la responsabilité, à être objectif et à respecter sérieusement les règlements du Parti lors de la nomination et de la sélection du personnel pour le CC du PCV du 13e mandat.Selon le CC, les élections générales des députés à l'AN et aux conseils populaires à tous les niveaux se tiendront dans tout le pays le même jour.Pour assurer le succès des élections, le dirigeant Nguyen Phu Trong a ordonné la promotion du leadership, le rôle organisateur des comités du Parti à tous les niveaux, les autorités et l'ensemble du système politique, ainsi que la réaction chaleureuse des électeurs à travers le pays.Le niveau et la qualité des députés doivent être la priorité absolue lors de la réalisation des objectifs de qualité et de structure, a-t-il déclaré.Il a également parlé des exigences concrètes des députés concernant le caractère politique, la moralité, le niveau d’instruction et l'âge.Lors du plénum, le CC a présenté la planification du Politburo et du Secrétariat du CC du PCV du 13e mandat, conformément aux règlements du Parti. Il a également élu deux membres supplémentaires de la Commission d’inspection du CC du PCV du 12e mandat.Le CC a décidé d'imposer une mesure disciplinaire contre l'amiral Nguyen Van Hien, ancien membre du CC du PCV et ancien vice-ministre de la Défense, en l'expulsant du Parti.Le dirigeant Nguyen Phu Trong a également salué les efforts conjoints de la nation pour prévenir et contenir le COVID-19, mais a appelé à une vigilance continue.En plus de continuer à surveiller de près l’évolution de l’épidémie, il est nécessaire de faire face rapidement à ses conséquences, de reprendre la production et les activités commerciales, et de stabiliser la vie des gens.Des solutions efficaces sont nécessaires pour atteindre les objectifs et les tâches en 2020 au plus haut niveau, a-t-il déclaré. -VNA