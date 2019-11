La vieille ville de Hoi An . Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - "Les journées culturelles sud-coréennes à Quang Nam 2019" se sont clôturées dimanche soir dans la ville de Hoi An.

L'événement de deux jours a été organisé par le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Nam en collaboration avec l'ambassade de la République de Corée au Vietnam et le Centre de la culture de la République de Corée.

"Organisé en marge du Sommet spécial République de Corée-ASEAN 2019, cet événement s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre la province de Quang Nam et le Centre culturel sud-coréenne. La République de Corée est aujourd’hui dans le top 5 des pays ayant les plus de touristes à Quang Nam", a indiqué Lê Ngoc Tuong, directeur adjoint du service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Nam.

Pendant deux jours, samedi et dimanche, les visiteurs ont participé aux spectacles folkloriques et à un défilé de costume traditionnel. -VNA