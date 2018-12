Lors de la confférence. Photo: VNA



Da Nang, 18 décembre (VNA) - La conférence sur l'Assemblée nationale (AN) et les objectifs de développement durable (ODD), organisée conjointement par l'AN vietnamienne, l'Union interparlementaire (UIP) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), s'est achevée dans la ville centrale de Da Nang le 18 décembre.Tong Thi Phong, vice-présidente permanente de l'AN vietnamienne, a déclaré dans son allocution de clôture que les exposés, les opinions et les discussions de cette conférence avaient permis de partager de nouvelles connaissances, des informations récentes et des suggestions utiles sur des questions liées à la mise en œuvre des ODD au Vietnam.Selon Mme Tong Thi Phong, les participants apprécient l’outil d'auto-évaluation élaboré et publié par l'UIP et le PNUD qui est utile pour les parlements des pays afin de renforcer leur rôle dans la mise en œuvre des ODD.L’expérience de l’application de cet outil dans plusieurs pays tels que les Fidji, la Serbie, l’Indonésie, le Bangladesh et le Sri Lanka est utile pour le Vietnam, a-t-elle déclaré.Elle a affirmé que la conférence avait fourni des documents importants et de précieuses leçons aux députés de l'AN vietnamien et des conseils populaires de tous les niveaux dans l'élaboration de politiques sur les ODD, espérant que l'assistance de l'UIP, du PNUD, des organisations internationales et d'autres membres de l’UIP aiderait le pays à atteindre les ODD.La vice-présidente de l’AN a réitéré la volonté politique du Vietnam d’atteindre les ODD et de ne laisser personne derrière.Le Secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, s'est félicité des efforts déployés par l'AN et le gouvernement vietnamiens pour superviser et mettre en œuvre les ODD. Il a souligné que la conférence «L'Assemblée nationale et les ODD» a révélé l'importance de l'AN vietnamienne dans la supervision de la mise en œuvre des stratégies, plans et politiques liés aux ODD.Il a recommandé au Vietnam d’envisager d’intégrer les ODD dans ses stratégies et ses plans de développement socio-économique, tout en renforçant la responsabilité des députés de l’AN sur la supervision de la mise en œuvre de ces objectifs.Chungong a promis que l'UIP assisterait activement le Vietnam dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 de l’ONU sur les ODD. -VNA