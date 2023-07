Lors des trois sessions de l’AIPA Caucus 14 organisé par l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, les parlements membres de l' AIPA ont présenté le Rapport national sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale de l'AIPA 43, le Rapport du Secrétariat de l'AIPA, discuté du Rapport final des résultats de l'AIPA Caucus 14, des Rapports du ministère du Plan et de l'Investissement, du celui de la Science et de la Technologie et le Rapport national sur le thème de la réunion présenté par des parlements membres de l'AIPA.A cette occasion, le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Vu Hai Ha, président de l’AIPA Caucus 14, a souligné que cet événement a affirmé les efforts des parlements membres de l'AIPA pour appliquer les résolutions de l'AIPA dans la pratique de chaque pays; promouvoir l'innovation, le transfert, l'application et le développement des sciences et des technologies pour la croissance et le développement durable, consolider le rôle central et la solidarité au sein du bloc, achever le plan directeur 2025 sur les trois piliers et préparer la prochaine étape de développement avec l’élaboration de la vision de la communauté de l'ASEAN après 2025.Face aux nouveaux défis sécuritaires non traditionnels, d'ici 2030, les parlements membres de l'AIPA affirment d’accompagner les gouvernements des pays de l'ASEAN dans l'achèvement des plans de la vision 2025 et la mise en œuvre de la vision après 2025. En particulier, il faut s’intéresser particulièrement à l’amélioration de la compétence pour la résilience aux défis de sécurité non traditionnels, la coopération économique en vue de la reprise post-pandémique, le renforcement des chaînes d'approvisionnement dans la région, en tirant parti des nouvelles tendances de l'économie régionale et mondiale telles que l'économie numérique, l'économie verte et l'économie circulaire pour une poursuite rapide, développement inclusif, durable et innovant, a-t-il souligné.Dans le processus de développement de l'ASEAN, les parlements membres de l'AIPA jouent un rôle important en aidant les gouvernements des pays de l'ASEAN à continuer à développer des mécanismes et des politiques pour la région afin de promouvoir davantage les potentiels intra-régionaux pour la stabilité et la prospérité commune de la communauté de l'ASEAN et la région, affirmant la position importante de l'AIPA dans la vie politique de la région.Lors de la séance de clôture de l’AIPA Caucus 14, une publication compilée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Secrétariat de l'AIPA a été remise aux parlements membres de l'AIPA pour approbation. En outre, la réunion a aussi annoncé que l’AIPA Caucus 15 aura lieu au Brunei.-VNA