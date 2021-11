Photo d'illustration : baotainguyenmoitruong.vn



Can Tho (VNA) – Un séminaire a eu lieu le 18 novembre à Can Tho (Sud), dans le but de présenter aux jeunes locaux des connaissances sur les bases de données pour la protection de l'environnement et la résilience au changement climatique.



Cet événement était inscrit dans le cadre du projet d’élaboration d'un programme de communication sur le développement durable du delta du Mékong pour s'adapter au changement climatique. Il a été organisé par le Centre de communication sur les ressources naturelles et l'environnement (relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) et l’antenne de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la ville de Can Tho.



Les scientifiques participants ont insisté sur l'urgence d’édifier une base de données pour répondre au changement climatique dans le delta du Mékong. Selon eux, le changement climatique a un fort impact sur le delta du Mékong. L'intrusion saline, les intempéries et les maladies..., qui se produisent plus souvent, provoquent des impacts négatifs sur l'élevage et les cultures. Doter les jeunes de connaissances sur les bases de données pour la protection de l'environnement est d'une grande importance, en les aidant à évaluer clairement la situation actuelle et prendre ainsi des mesures appropriées pour contribuer à une protection efficace de l'environnement.-VNA