Le président du Comité populaire de la ville de Can Tho Tran Viet Truong (droite) et l'ambassadeur de Suisse au Vietnam Thomas Gass. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) Tran Viet Truong a reçu mercredi 19 avril l'ambassadeur de Suisse au Vietnam Thomas Gass.



Selon Tran Viet Truong, la ville de Can Tho doit actuellement faire face à l'intrusion d'eau salée, la marée haute, l'élévation du niveau de la mer, etc. Il a ainsi émis son souhait que la Suisse continue d'aider les localités du delta du Mékong à s'adapter aux impacts du changement climatique, et de coopérer avec Can Tho en matière de santé, d'éducation et de formation, d'échange d’experts dans des domaines d'intérêt commun.



Il a souligné l'importance de la mise en œuvre du composant 3 du Projet de développement de la ville de Can Tho et de renforcement de la résilience urbaine. Ce projet bénéficie d'un financement de 254 millions de dollars, dont 250 millions de la Banque mondiale et 4 millions du Secrétariat d'État à l'économie de Suisse. A ce jour, la partie suisse a octroyé à Can Tho 2,78 millions de dollars. Le solde sera remis en juillet prochain.



Can Tho s'efforce de finaliser tous les travaux le 30 juin 2024.



Dans les temps à venir, des experts de la Banque mondiale se coordonneront avec le Comité de gestion du projet de Can Tho pour aider la localité à utiliser efficacement les fonds et éviter tout gaspillage, a déclaré Thomas Gass, constatant des difficultés rencontrées par Can Tho pour assurer le décaissement des fonds.



Le composant 3 devra être achevé rapidement et efficacement, créant des conditions permettant aux investisseurs de se renseigner sur Can Tho et d’y venir investir. La Suisse s'efforcera de partager ses capacités et ses connaissances avec Can Tho pour résoudre des difficultés, a-t-il ajouté. -VNA