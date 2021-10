Hanoï (VNA) - Cinq universités vietnamiennes ont été nommées dans le classement des universités des économies émergentes du Times Higher Education (THE) 2022, deux de plus par rapport à la liste de l'année dernière.

L'Université nationale de Hanoï. Photo : VNA





L'Université nationale de Hanoï a été placée dans le groupe des 301 – 350 meilleures universités ; l'Université nationale de Ho Chi Minh parmi les 401-500 et l'Université des sciences et technologies de Hanoi fait partie du groupe des 501 .

Il y a deux autres établissements d'enseignement supérieur du Vietnam, qui ont obtenu leur place cette fois : l'Université Ton Duc Thang à Ho Chi Minh-Ville et l'Université Duy Tan dans la ville de Da Nang, qui se classent respectivement 82e et 107e.



Le classement 2022 de THE ne comprend que les établissements des pays classés par le groupe FTSE de la Bourse de Londres comme « pays émergents avancés » (Advanced emerging), « pays émergents secondaires » (Secondary emerging) ou « frontière » (Frontier).



Les classements utilisent les mêmes 13 indicateurs de performance que le classement mondial des universités pour juger les établissements sur leur enseignement, leur recherche, leur transfert de connaissances et leurs perspectives internationales. Cependant, ils ont des pondérations différentes pour refléter les priorités de développement des universités dans les économies émergentes.



Cette année, 698 établissements d'enseignement dans 50 pays et territoires ont été inclus dans le classement, en hausse de 92 par rapport à l'année précédente. - VNA