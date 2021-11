Types de rouleaux de printemps du Vietnam

Hanoï (VNA) – La World Records Association (WRA), basée à Hong Kong, et l'Union des records du monde (WorldKings) ont récemment reconnu cinq records culinaires établis par le Vietnam, a annoncé l'Organisation des records du Vietnam VietKings.

Concrètement, le Vietnam a été reconnu comme le pays possédant le plus grand nombre de plats de soupes de nouilles au monde ; le plus grand nombre de "mắm" (fruits de mer fermentés) au monde ; le plus grand nombre de plats à base de fleurs au monde ; le plus grand nombre de rouleaux de printemps ; et le plus grand nombre de plats spéciaux à base de farine de riz.

VietKings a également indiqué qu'il finalisait six dossiers pour nommer six nouveaux records du Vietnam à WorldKings et WRA.

Ces nominations comprennent : la cuisine de rue la plus attrayante et la plus diversifiée au monde ; le pays possédant le plus nombre d'articles de souvenirs et de spécialités ; le plus grand nombre de plats faits maison ; le plus grand nombre des types de "xôi" (riz gluant cuit à la vapeur) et de « che » (soupe sucrée) ; le plus grand nombre de types d’épices naturelles uniques ; et le plus grand producteur et exportateur de café Robusta avec la culture de café Robusta la plus distinctive au monde. -VNA

