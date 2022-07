Les cinq élèves vietnamiens sont tous primés aux Olympiades internationales de physique 2022. Photo: moet.gov.vn

Hanoï (VNA) – Les cinq membres de l'équipe vietnamienne participant aux Olympiades internationales de physique (IPhO) 2022 ont tous remporté des médailles, dont trois médailles d’or, une d'argent et une de bronze.



Concrètement, les médailles d'or sont revenues à Vu Ngo Hoang Duong, Le Minh Hoang et Vo Hoang Hai du lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï.



La médaille d’argent a été remportée par Nguyen Dang Phuc du lycée d'excellence de Bac Ninh la province de Bac Ninh (Nord).



Phung Cong Hieu du lycée d'excellence de Vinh Phuc de la province de Vinh Phuc (Nord) a déroché la médaille de bronze.



Avec cette performance, l’équipe vietnamienne s’est classée 5e au classement final, après la Chine, la Roumanie, la République de Corée et les Etats-Unis.



Les Olympiades internationales de physique (IPhO) sont une compétition annuelle de physique pour les élèves. Ce sont l'une des sept olympiades internationales des sciences.



Les IPhO 2022 ont été organisées virtuellement du 10 au 17 juillet par la Suisse, avec la participation de 368 candidats de 75 pays et territoires. -VNA