Hanoi (VNA) – L’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a introduit une instance contre cinq autres responsables de l’opérateur d’Etat, MobiFone, pour leur rôle dans une importante affaire de corruption, a fait savoir lundi 26 août le ministère de la Sécurité publique.

Le projet d’acquisition par MobiFone de 95% des actions de AVG a été annulé par un accord conclu par les deux parties. Photo : VNA

Quatre directeurs généraux adjoints et une membre du conseil des membres du géant des télécommunications font face à des accusations d’"infractions aux réglementations de l’Etat relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds d’investissement publics, causant de graves conséquences" en vertu de l’article 220 du Code pénal de 2015.L’agence de police d’enquête a lancé une poursuite pénale et interdit de quitter leur lieu de résidence Phan Thi Mai Hoa, membre du conseil des membres de MobiFone ; et quatre directeurs généraux adjoints de MobiFone, Hô Tuân, Nguyên Dang Nguyên, Nguyên Bao Long et Nguyên Manh Hung.Auparavant, la même action a été engagée à l’encontre de neuf autres personnes impliquées dans cette affaire pour "infractions aux réglementations de l’Etat relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds d’investissement publics, causant de graves conséquences".Cette affaire relative au projet d’acquisition par MobiFone de 95% des actions de la Compagnie par actions Audio Visual Global (AVG) a fait des vagues dans l’opinion publique par un manque flagrant de transparence et des préjudices portées à l’une entreprise publique de premier plan en plein processus d’actionnarisation. – VNA