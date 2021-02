Le mont Fansipan est couvert par un fin manteau blanc. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) – La neige et la pluie sont tombées le 8 février sur le mont Fansipan, dans la province de Lao Cai (Nord-Ouest), bien que la température soit supérieure à 0 degrés Celsius.



Ce phénomène a duré environ deux heures. Toute la nature, le plancher autour du sommet, les escaliers… sont couverts d'une jolie couche de neige immaculée. Les visiteurs dans cette zone touristique ont eu une bonne surprise, a fait savoir un employé chargé du téléphérique de Fansipan.



La cause est la pluie et la neige qui se sont produites en Chine mais ont été soufflées vers le Sud par les vents violents, provoquant la chute de neige sur le mont Fansipan. Ce phénomène est similaire à la chute de neige dans le désert que le monde a déjà enregistré, a expliqué Luu Minh Hai, directeur de la station hydrométéorologique de la province de Lao Cai.



En outre, des pluies sont tombées dans les localités de Lao Cai, avec une pluviosité allant de 10mm à 30mm, et elles se poursuivent la journée et la nuit du 8 février. Les habitants locaux sont appelés à prévenir des phénomènes météorologiques dangereux tels que grêle, cyclone ou glissements de terrain. -VNA