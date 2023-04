Le Comité des affaires ethniques adresse ses vœux aux Khmers à An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Une délégation du Comité des affaires ethniques, conduite par son chef adjoint Y Vinh Tro, a rendu visite et remis des cadeaux à des dignitaires, des moines et des personnalités prestigieuses de l'ethnie khmère dans la pagode de Soai So Tum Nop, commune de Nui Tô, district de Tri Tôn, province méridionale d'An Giang, à l'occasion du traditionnel Nouvel An khmer Chol Chnam Thmay.

Le vice-ministre Y Vinh Tro a formulé ses vœux du Nouvel An lunaire khmer, Chol Chnam Thmay, à la communauté khmère vivant dans cette localité.

Il a demandé aux dirigeants provinciaux de continuer à prêter attention à la vie des khmers et d'aider rapidement les familles khmers démunies à accéder aux politiques du bien-être sociale.

Y Vinh Tro a souhaité que les dignitaires, moines et compatriotes khmers continuent à valoriser la force du bloc de grande union nationale et à redoubler d'efforts pour réaliser avec succès les objectifs de développement socio-économique.

Pour sa part, le vénérable Chau Ty, abbé de la pagode de Soai So Tum Nop s'est engagé à continuer de sensibiliser les moines à valoriser la solidarité, à suivre les directives et les politiques du Parti et de l'État et à mener une bonne vie religieuse et civique. -VNA