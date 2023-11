La délégation de 110 anciens soldats volontaires, anciens experts vietnamiens et proches de personnes tombées sur le champ de bataille cambodgien à Phnom Penh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation de 110 anciens soldats volontaires, anciens experts vietnamiens et proches de personnes tombées sur le champ de bataille cambodgien, s’est rendue du 3 au 7 novembre au Cambodge.



Pendant son séjour, cette délégation a mené de nombreuses activités significatives, notamment dans les provinces de Battambang et Siem Reap, au nord-ouest du Royaume, où de nombreux membres de la délégation avaient lutté aux côtés de l’armée et populations locales pour la renaissance du Cambodge et de son peuple.



A Siem Reap, Ian Khun, président du Conseil provincial, a exprimé sa profonde gratitude au Vietnam pour son soutien au Cambodge dans le passé et aujourd'hui, en particulier pour le sacrifice des soldats volontaires vietnamiens pour sauver le peuple cambodgien du régime génocidaire de Pol Pot et parvenir à la victoire du 7 janvier 1979.



Trinh Vinh Pha, chef adjoint permanent du Comité de liaison des anciens experts vietnamiens ayant contribué à la révolution cambodgienne, vice-président de l’Association d’amitié Vietnam – Cambodge, a souligné que le but de cette visite était de consolider et de renforcer l'amitié durable entre les deux pays.



Auparavant, les dirigeants de la province de Battambang avaient accueilli la délégation vietnamienne. Le gouverneur Sok Lou avait déclaré que sa province était jumelée avec de nombreuses localités du Vietnam telles que les provinces de Tra Vinh, Tay Ninh, Long An, Quang Nam et la ville de Da Nang, démontrant une coopération solide entre les deux côtés.



En outre, la province de Battambang continue de se coordonner avec celle de Long An pour rechercher et rapatrier les restes des soldats volontaires vietnamiens morts pendant la guerre, avait-il indiqué.



La délégation vietnamienne avait également mené des activités significatives à Phnom Penh. -VNA