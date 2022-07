Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors d’une séance de travail avec les responsables de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Chaque trimestre, un dirigeant du gouvernement travaillera avec Ho Chi Minh-Ville pour examiner les travaux, régler les problèmes, définir les tâches et solutions visant à promouvoir son développement socio-économique, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une séance de travail avec les responsables de la ville, le 27 juillet.

Le Premier ministre a proposé de créer un groupe de travail composé de dirigeants de ministères, d'agences du ressort central et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, dirigé par le ministre et président du bureau du gouvernement pour coordonner, inciter et régler les difficultés et obstacles dans le processus de développement de la ville.

Le chef du gouvernement a suggéré un certain nombre d’orientations et de tâches que la ville devrait accomplir dans les temps à venir.

Plus précisément, la ville continue de mettre en œuvre efficacement la prévention et le contrôle du COVID-19 et d'autres maladies, créant des conditions les plus favorables à la reprise et au développement socio-économiques, a-t-il dit.

Le Premier ministre a demandé à la ville de continuer à promouvoir l'examen et l'amélioration des institutions, des mécanismes et des politiques en vue d’éliminer les difficultés et les obstacles liés à la production et aux affaires sur son sol.

Il a également appelé la ville à élever la qualité de l’édification de l’administration urbaine, à améliorer l'investissement et l'environnement des affaires.

"La ville doit contribuer aux efforts conjoints du pays pour stabiliser la situation macroéconomique, maîtriser l'inflation et assurer les cinq grands équilibres de l'économie", a-t-il exhorté.

Au premier semestre 2022, le PIB régional de la mégapole du Sud s’est vu augmenter de 3,82%. Le commerce extérieur était estimé à 24,9 milliards de dollars, en hausse de 13,8% en rythme annuel. Les investissements étrangers ont atteint 2,18 milliards de dollars, en hausse de 60,07 % par rapport à la même période l'an dernier…, a annoncé le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte le projet de ligne de métro N°1 Ben Thanh - Suoi Tien. Photo: VNA



Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé inspecter le projet de ligne de métro N°1 (Ben Thanh - Suoi Tien) et le chantier de construction de l'intersection d'An Phu de la ville de Thu Duc, à Ho Chi Minh-Ville.

Après avoir écouté le rapport sur la mise en œuvre du projet et des questions concernées, le Premier ministre a discuté avec les dirigeants de la ville, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le dirigeant de l'entrepreneur japonais Sumitomo. Il leur a demandé de coopérer pour résoudre les problèmes, d’assurer des procédures rapides, de régler les problèmes et organiser la construction rapidement et sûrement.

Lancé en 2012, la ligne de métro Ben Thanh - Suoi Tien d’une longueur d’environ 20 km est le premier projet de métro urbain à Ho Chi Minh-Ville. D’un investissement total de 43.700 milliards de dôngs (plus de 2 milliards de dollars), le projet devrait être achevé à la fin du quatrième trimestre 2023.

Représentant un investissement de plus de 3.700 milliards de dôngs, l'intersection d'An Phu dans la ville de Thu Duc est l'un des projets importants pour réduire les embouteillages à l’entrée de l'autoroute Ho Chi Minh Ville - Long Thanh - Dau Giay et à la route menant au port de Cat Lai. -VNA