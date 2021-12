Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme se prépare à soumettre à l’UNESCO un dossier de candidature pour inscrire le chèo (théâtre populaire) au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Outre trois jeux de PUBG Mobile et League of Legends : Wild Rift et Valorant, E-Racing est devenu une autre catégorie de SEA EC 2021, l'Association vietnamienne de sports électroniques récréatifs (VIRESA).