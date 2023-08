Les athlètes vietnamiens ont remporté six médailles d'or lors des premiers Championnats asiatiques de plumfoot et de plumfoot des jeunes à Hong Kong (Chine). Photo: SGGP

Hong Kong (VNA) - Les athlètes vietnamiens ont remporté six médailles d'or après deux jours de compétition lors des premiers Championnats asiatiques de plumfoot et de plumfoot des jeunes à Hong Kong (Chine).

Parmi les médailles d’or, deux ont été obtenues en double masculin et en double féminin au Championnat asiatiques de plumfoot des jeunes, et deux en double masculin et en double féminin au Championnats asiatique de plumfoot le 23 août.

Auparavant, deux autres avaient remporté en double mixte aux Championnat asiatique de plumfoot.

Organisés par la Fédération asiatique de plumfoot, ces événements sportifs se déroulent du 22 au 26 août avec la participation de près de 260 entraîneurs et sportifs. -VNA