Équipe du Vietnam des moins de 19 ans. Photo: VFF

Jakarta (VNA) - L’équipe du Vietnam des moins de 19 ans (U19) et ceux de la Thaïlande ont partagé des points lors d'un match nul 1-1 en Indonésie le 10 juillet, et ils se sont tous deux qualifiés pour les demi-finales du Championnat d’Asie du Sud-Est U19 2022.

Après cinq matches dans la phase de groupes, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie avaient tous 11 points, mais le Vietnam et la Thaïlande ont terminé premier et deuxième du groupe A compte tenu les résultats des matchs entre les équipes ayant les mêmes points.

Photo: VFF

Le Vietnam figure dans le groupe A à côté de l’Indonésie, du Myanmar, de la Thaïlande, du Brunei et des Philippines. Le groupe B réunit la Malaisie, le Laos, le Timor Leste, le Cambodge et Singapour. -VNA