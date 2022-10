Manama (VNA) – L’équipe vietnamienne a réalisé des performances lors du Championnat d’Asie d’haltérophilie 2022 en cours à Bahreïn, avec neuf médailles d’or.



Pham Thi Hông Thanh (blouson rouge en milieu) a remporté trois médailles d'or au Championnat d’Asie d’ haltérophilie 2022 en cours à Bahreïn. Photo: vov2.vov.vn

Le 11 octobre, dans la catégorie des moins de 64 kg femmes, Pham Thi Hông Thanh, championne en titre des SEA Games 31, a soulevé au total 217 kg et raflé trois médailles d’or à l’arraché et à l’épaulé-jeté.

Ces performances ont porté le nombre de médailles d’or de l’équipe vietnamienne à 9, aux côtés de six d’argent et d’une de bronze.

Les six autres médailles d’or sont revenues à Lai Gia Thanh, Nguyên Trân Anh Tuân, Quang Thi Tâm et Không My Phuong.

Le Championnat d’Asie d’haltérophilie 2022 se tient du 6 au 16 octobre à Manama (Bahreïn). -VNA