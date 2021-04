Le nouveau et l'ancien présidents Nguyen Xuan Phuc (3e à gauche) et Nguyen Phu Trong (3e à droite) à la cérémonie de tranferts de fonctions. Photo : VNA



Hanoï, 6 avril (VNA) - La cérémonie de transfert de fonctions entre le secrétaire général du Parti, ancien président Nguyen Phu Trong et le nouveau président Nguyen Xuan Phuc s’est tenue le 6 avril au Palais présidentiel à Hanoï.

M. Trong a chaleureusement félicité M. Phuc et la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan pour leurs élections aux postes par l’Assemblée nationale.

M. Trong a constaté que durant deux ans et demi à la présidence vietnamienne, il avait fait de son mieux pour s'acquitter des fonctions et les tâches du président de l'État, conformément à la Constitution et à la loi.

«J'étais en mesure d'accomplir de nombreuses tâches, mais il reste encore des travaux laissant à désirer», a-t-il-estimé.

Il a remercié l'ancienne vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh pour avoir rempli ses fonctions de manière exceptionnelle et contribué pour une part importante aux résultats de ce mandat de la présidence.



M. Phuc a souligné que le dernier mandat de la présidence était hautement apprécié par les députés. Malgré de nombreuses difficultés, le président a exercé pleinement son autorité et a effectivement rempli ses fonctions, conformément à la Constitution et à la loi, apportant ainsi d'importantes contributions à l’édification d’un Parti et d’un système politique sains et forts, et continuant à faire avancer le Renouveau.



En tant que chef du Parti et de l'État, M. Trong a toujours fait preuve d'une responsabilité et a parfaitement rempli ses fonctions devant le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le peuple, a estimé le président Nguyen Xuan Phuc.

Il a aussi précisé que la nouvelle mission pour lui était complètement nouvelle, un grand honneur, mais la responsabilité était également extrêmement lourde. Il a espéré recevoir l'assistance et l'aide d'autres dirigeants, d'anciens dirigeants du Parti et de l'État ainsi que la coordination et le soutien des agences du ressort central comme local afin de remplir ses fonctions. - VNA