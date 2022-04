Cérémonie de lever du drapeau national sur l'île de Cô Tô. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Une cérémonie de lever du drapeau et d'inauguration d'un mât au drapeau national a eu lieu mardi matin au site commémoratif du Président Ho Chi Minh sur l'île de Cô Tô, province de Quang Ninh (Nord).

Représentant un coût de près de 2 milliards de dongs, ce mât au drapeau sur l'île de Cô Tô a été mis en chantier le 14 mars. Il s'agit d'un cadeau offert au district de Cô Tô par l'Université des Transports et Communications en collaboration avec le Commandement de protection du mausolée du Président Ho Chi Minh.

Cérémonie d'inauguration du mât au drapeau national sur l'île de Cô Tô. Photo: VNA

D'une hauteur de 27,9 mètres, ce mât est conçu pour résister aux tempêtes de catégorie supérieure à 12.

Cet ouvrage contribue à affirmer la souveraineté nationale, suscite la fierté nationale, témoigne de l'amour pour la Patrie, les mers et les îles nationales. En outre, il contribue à sensibiliser les jeunes générations, les cadres, les membres du Parti et le peuple au rôle et à la position stratégique des mers et des îles dans le processus de développement et de défense nationales. -VNA