Cérémonie de départ du convoi transportant des litchis de Luc Ngan pour le système de distribution de Central Group Vietnam, le 29 mai à Bac Giang. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Cette année, la saison des litchis se déroulera du 5 juin au 5 juillet. Le système de distribution de Central Group Vietnam s'est engagé à consommer environ 350 tonnes de litchis provenant du district de Luc Ngan, province septentrionale de Bac Giang.



Dans le cadre du "Forum économique pour la production, la consommation des litchis et la promotion des produits culturels, touristiques et agricoles de la province de Bac Giang en 2019", tenu mercredi 29 mai dans cette province, les représentants de Central Vietnam, les responsables des ministères de l’Industrie et du Commerce; de l’Agriculture et du Développement rural; et les dirigeants de la province de Bac Giang ont participé à la "Cérémonie de départ du convoi transportant des litchis de Luc Ngan pour le système de distribution de Central Group Vietnam".



Le représentant du groupe Central Vietnam a déclaré: "Le litchi de Luc Ngan est le principal produit agricole de la province de Bac Giang dans le Programme national OCOP (Une commune, un produit) que Central Group Vietnam soutient activement. Cette année, nous nous sommes engagés à consommer 350 tonnes de litchis au niveau national. À cette occasion, Central Group Vietnam s'est notamment engagé à acheter six conteneurs de litchi en vente dans les supermarchés Big C de nombreuses provinces et dans le réseau de supermarchés Lan Chi, notre partenaire stratégique. Ces activités, une fois de plus, réaffirment notre engagement à soutenir les produits vietnamiens en général et les produits de Bac Giang en particulier".



Afin d'accroître l’image de marque du litchi vietnamien sur le marché international, le premier conteneur de litchi en 2019 sera également exporté vers la Thaïlande par Central Group Vietnam.