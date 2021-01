Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) met en l'honneur des étudiants exemplaires. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité central de l’Association des étudiants vietnamiens a organisé le 7 janvier à Hanoï une cérémonie pour célébrer le 71e anniversaire de la Journée des élèves et étudiants vietnamiens (9 janvier).

Prenant la parole à la cérémonie, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, a indiqué que l'Association des étudiants vietnamiens devaient promouvoir la créativité et le pionnier des jeunes, créer un écosystème de startups durable pour faire du Vietnam un pays des startups.

A cette occasion, plus de 198 étudiants, 102 représentants d'organes et de secteurs locaux et 24 collectifs exemplaires ont été mis à l’honneur. Ces derniers ont excellé dans les études, les activités humanitaires, culturelles, artistiques et sportives. -VNA