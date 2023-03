Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, regarde des photos présentées lors de la cérémonie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle de la photographie du Vietnam a eu lieu le 15 mars à Hanoï.



L’événement a été organisé par l’Association vietnamienne des artistes photographes, en collaboration avec le Département des beaux-arts, de la photographie et de l'exposition du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Présent à la cérémonie, Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, a félicité les photographes vietnamiens pour leurs réalisations au cours des 70 dernières années.



Il a également exprimé sa gratitude aux photographes et photojournalistes qui furent tombés pendant les luttes pour la défense de la Patrie.



Soulignant les développements et les contributions importantes de la photographie révolutionnaire au Vietnam, Nguyen Trong Nghia a affirmé qu’ils avaient contribué à la lutte d’hier pour la libération nationale et au processus de développement du pays d’aujourd’hui.



Il s’est déclaré convaincu que la photographie vietnamienne continuerait de se développer et obtenir des réalisations importantes dans les temps à venir, avant de suggérer que l’Association vietnamienne des artistes photographes continue de chercher à améliorer sa performance et son professionnalisme.-VNA