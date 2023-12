Célébration du 60e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh à Thai Nguyen. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à la cérémonie de célébration du 60e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh à Thai Nguyen . Photo: VNA

Thai Nguyen (VNA) - La province septentrionale de Thai Nguyen a solennellement célébré le 28 septembre le 60e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh dans la province (1er janvier 1964-1er janvier 2024), ce en présence du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.Grâce à sa position géographique stratégique, Thai Nguyen eut l'honneur d'être choisie par le Comité central du Parti, le gouvernement et le Président Hô Chi Minh comme la « capitale de la résistance ». Là, vécurent et travaillèrent les dirigeants du pays pendant la résistance anti-française (1946 - 1954).Après la victoire anti-française, le Comité central du Parti et le gouvernement s'installèrent dans la capitale Hanoï. Jusqu'à la fin de sa vie, le Président Hô Chi Minh retourna sept fois dans la province de Thai Nguyen pour rendre visite au Comité du Parti et à la population. La dernière eut lieu fin 1963 -début 1964. Le 31 décembre 1963, il rendit visite aux fonctionnaires, enseignants et étudiants de l'École provinciale du Parti (aujourd'hui l'École politique provinciale). Le 1er janvier 1964, il rencontra les fonctionnaires et ouvriers de la zone sidérurgique de Thai Nguyen et la centrale électrique de Cao Ngan.S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné qu'après 60 ans de mise en œuvre des instructions du Président Hô Chi Minh, près de 40 ans de mise en oeuvre du Renouveau (Doi moi) et plus de 25 ans depuis le rétablissement de la province, l'organisation du Parti, les autorités et la population de Thai Nguyen se sont constamment efforcés de concrétiser leurs objectifs de développement et leurs aspirations afin de faire de la province un pôle de développement de la Haute et Moyenne région du Nord.En 2023, le PIB provincial a atteint plus de 152 000 milliards de dongs (près de 6,5 milliards de dollars), se classant au deuxième rang parmi les 14 provinces de cette région et parmi les 14 provinces du pays ayant les PIB les plus élevées.Le PIB régional (GRDP) par habitant a atteint 113 millions de dongs (plus de 4 800 dollars), se classant au premier rang dans la région et supérieur à la moyenne nationale.Le taux de pauvreté a diminué rapidement, tombant à seulement 3,35% selon les critères de pauvreté multidimensionnelle. 93,7% communes, 6 des 9 districts et villes de Thai Nguyen répondent aux normes de la Nouvelle ruralité.Thai Nguyen doit continuer à mettre en œuvre efficacement la Résolution du Bureau politique sur les orientations de développement socio-économiques, la garantie de la défense et de la sécurité dans la Haute et Moyenne région du Nord, associée à la mise en œuvre du Planification de la province pour la période 2021 - 2030, avec vision à l’horizon 2050, avec six percées de développement, a déclaré le dirigeant.En particulier, Thai Nguyen doit se concentrer également sur la protection et la promotion des valeurs culturelles, idéologiques et morales du Président Hô Chi Minh, notamment le Vestige national spécial ATK Dinh Hoa et le mémorial du Président Hô Chi Minh, a-t-il ajouté. -VNA