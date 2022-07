Le président Nguyên Xuân Phuc à la cérémonie célébrant le 200e anniversaire de la naissance du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu . Photo: VNA

Bên Tre (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a participé le 30 juin à la cérémonie célébrant le 200e anniversaire de la naissance du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu et le 30e de la Journée traditionnelle de la culture de la province de Bên Tre (Sud).

Nguyên Dinh Chiêu, né le 1er juillet 1822, est un exemple typique de dépassement des difficultés de la vie et de poursuite de l’enseignement et de l’apprentissage tout au long de sa vie, conformément à l’esprit de la Charte de l’UNESCO.

En outre, il pratiquait la médecine orientale pour sauver des gens. Sa poésie, pleine d’humanité, encourage le patriotisme, loue les gens prêts à faire de bonnes actions pour le bien de la communauté.

Ses œuvres principales sont toutes composées en Nôm (écriture démotique sino-vietnamienne), dont le plus célèbre est le roman en vers Luc Vân Tiên, qui contient de nombreuses leçons de morale et sur les bonnes traditions de la nation.

La décision de l’UNESCO de s’associer à la célébration du 200e anniversaire de la naissance du poète Nguyen Dinh Chieu a été prise lors de sa 41e session à Paris en novembre 2021.

Le président Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors de la cérémonie célébrant le 200e anniversaire de la naissance du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu. Photo: VNA

S’exprimant à cette cérémonie, le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que la célébration du 200e anniversaire de la naissance du poète Nguyên Dinh Chiêu est à la fois l'occasion de montrer la fierté d'honorer ses grandes contributions à la culture vietnamienne et humaine, mais aussi de tirer des expériences et des leçons précieuses pour le développement de Bên Tre et du pays à l'avenir.

Il a demandé aux ministères, aux autorités et aux habitants provinciaux, et aux scientifiques de continuer à mener des recherches sur l'idéologie et les valeurs artistiques des œuvres de Nguyên Dinh Chiêu ; à faire des études plus profondes sur son rôle de l’enseignant-médecin ; à présenter et à promouvoir ses œuvres auprès du grand public dans le pays et à l'étranger, et ses valeurs culturelles dans la nouvelle période.

Le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, remet la résolution pour célébrer, au cours de l'année universitaire 2022 - 2023, 58 événements ou anniversaires de personnalités éminentes ayant une dimension universelle et régionale, dont Nguyên Dinh Chiêu. Photo: VNA

A cette occasion, le représentant en chef de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Vietnam, Christian Manhart, a remis la résolution pour célébrer, au cours de l'année universitaire 2022 - 2023, 58 événements ou anniversaires de personnalités éminentes ayant une dimension universelle et régionale, dont Nguyên Dinh Chiêu. -VNA