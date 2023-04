Panorama de la célébration. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), en coopération avec le Comité bouddhique international de l’antenne de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) dans la mégapole du Sud, a célébré les fêtes de Nouvel An traditionnel du Cambodge (Chol Chnam Thmay), du Laos (Boun Pi Mai), du Myanmar (Thingyan) et de la Thaïlande (Songkran), vendredi 14 avril à la pagode Phô Minh, à Hô Chi Minh-Ville.



Selon le vice-président de la HUFO, Hô Xuân Lâm, cette activité vise à promouvoir la compréhension mutuelle entre le Vietnam, Ho Chi Minh-Ville en particulier, et ces pays.



Le vice-président de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville ( HUFO ) Hô Xuân Lâm, lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le vénérable Thich Thiên Tâm, vice-président du conseil d’administration du Comité central de la VBS, vice-président du comité d’administration de l’antenne de la VBS à Hô Chi Minh-Ville, également chef du Comité bouddhique international de cette dernière, a affirmé que la célébration des fêtes de Nouvel An traditionnel du Cambodge, du Laos, du Myanmar et de la Thaïlande au Vietnam permettrait de renforcer la solidarité entre les peuples.



De son côté, Amphay Souvannaseng, consul général adjoint du Laos à Hô Chi Minh-Ville, a estimé que l’événement contribuait à rapprocher des peuples du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam.



La célébration s’est déroulée dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse de solidarité avec des rituels pour prier pour le bonheur et la paix. -VNA