Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet l'Ordre du Travail de première classe au MRE. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une cérémonie marquant le 20e anniversaire de la fondation du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement (MRE) et la réception de l'Ordre du Travail de première classe a été organisée le 5 août, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

A cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a envoyé une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au MRE.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong a envoyé une lettre de félicitations au MRE. Photo: VNA



Saluant les efforts et les grandes contributions du MRE, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a émis son souhait que le MRE continue de valoriser les réalisations et les expériences tirées de ces 20 dernières années, d'être proactif dans la prévision, le conseil et la mise en œuvre de solutions pour répondre rapidement, efficacement au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux épidémies; de renforcer la gestion des ressources et la protection de l'environnement.

Selon lui, le MRE doit saisir en temps opportun les tendances de l'époque, tirer parti des réalisations de la 4e révolution industrielle, afin de contribuer de manière substantielle et efficace aux secteurs socio-économiques du pays, et participer activement à l'intégration internationale.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les ressources environnementales constituaient un facteur indispensable à la survie et au développement des gens ainsi qu'au développement durable du pays. Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens s'intéressent toujours à la gestion des ressources naturelles, à la protection de l'environnement, à la prévention et à la lutte contre le changement climatique.

La protection de l'environnement a créé un changement drastique dans la prise de conscience et l'action de toute la société.

Notamment, l'adhésion à l'accord de Paris sur le changement climatique et aux engagements pour atteindre zéro émission nette d'ici à 2050 à la 26e Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, permet au Vietnam d'avoir accès aux connaissances, aux technologies et au financement pour restructurer l'économie vers une économie verte, une économie circulaire, ainsi qu'une réponse proactive au changement climatique.

Pham Minh Chinh a demandé au MRE de continuer de consolider de l'appareil d'organisation, d'accélérer la transformation numérique en créant des ressources numériques sur la base du big data.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole. Photo: VNA



Le secteur des ressources naturelles et de l'environnement doit exploiter les potentiels et les avantages des zones maritimes et côtières, établir un système de gouvernance de la mer et des océans et gérer les zones côtières conformément aux normes internationales. D'ici à 2030, le Vietnam devrait avoir une économie bleue, garantissant les critères de développement durable de l'économie maritime, améliorant la qualité de l'environnement marin, conservant des écosystèmes marins importants.

La gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement et la réponse proactive au changement climatique revêtent une signification importante, constituant l'une des principales tâches de l'ensemble du système politique, a affirmé le chef du gouvernement. Il a également insisté sur la responsabilité et les obligations des organes, des organisations, des entreprises et de la population en ce domaine. -VNA