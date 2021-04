Joueurs de gong et danseuses de xoang autour de la nouvelle nhà rông.

Gia Lai (VNA) - Dans le village de Dê KJêng, commune d’Ayun, district de Mang Yang, province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre), les Bahnar organisent une fête cultuelle à l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle nhà rông (maison commune).

Le patriarche Trâm, âgé de 65 ans, est le maître de cérémonie. Les jeunes préparent différentes offrandes (cochons, poules et chèvres) afin que le patriarche puisse indiquer aux divinités l’organisation de la fête.

Lorsque le maître de cérémonie exécute les rites cultuels traditionnels à l’intérieur de la nhà rông, les jeunes jouent du gong, chantent et vont autour des patriarches, et ceux-ci les invitent à boire de l’alcool en l’honneur des divinités. À l’extérieur de la nhà rông, les villageois portent les beaux vêtements traditionnels pour danser le xoang (la danse collective la plus connue des hauts plateaux du Centre), chanter au rythme des gongs et déguster des spécialités telles que ruou cân (alcool de riz à siroter avec une tige de bambou), viandes et com lam (riz gluant cuit dans un tronçon de bambou).

"Je suis très heureux de voir tous les villageois participant à cette fête cultuelle de la nouvelle +nhà rông+. C’est une manière de conserver et transmettre la culture traditionnelle Bahnar à la jeune génération", a indiqué le patriarche Trâm. "Nous sommes ravis quand les habitants organisent une fête aussi importante que celle-ci, qui met en valeur l’identité des Bahnar. Nous devons continuer nos efforts pour conserver et valoriser les cultures des ethnies des hauts plateaux du Centre", a affirmé Vo Ngoc Tuân, secrétaire du Comité du Parti de la commune d’Ayun.

À voir le sourire des villageois pendant la cérémonie, on sent qu’ils sont tous ravis de prendre part à cet événement cultuel important pour leur ethnie.-CVN/VNA