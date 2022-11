Réserve de biosphère de Kon Ha Nung. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Un meeting en réponse à la Journée internationale des réserves de biosphère a eu lieu le 3 novembre à la réserve de biosphère de Cat Ba, ville de Hai Phong (Nord).



L’événement a été organisé par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, le Comité populaire de Hai Phong et l’UNESCO Vietnam.



L’objectif de la Journée internationale des réserves de biosphère est de sensibiliser chaque année la population mondiale à l’application d’une approche de développement durable à la vie moderne, ainsi qu’au rôle central et exemplaire que peut jouer à cet égard le Réseau mondial des réserves de biosphère.

Selon le site web de l’UNESCO, les réserves de biosphère proposent des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Ce sont des domaines d’apprentissage du développement durable dans divers contextes écologiques, sociaux et économiques, qui touchent la vie de plus de 250 millions de personnes. Il existe actuellement 738 réserves de biosphère dans 134 pays, dont 22 sites transfrontaliers, qui appartiennent au Réseau mondial des réserves de biosphère.