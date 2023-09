L’ambassadeur indien au Vietnam Sandeep Arya. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 15 septembre, l'ambassade d'Inde au Vietnam, en collaboration avec la Bibliothèque nationale, a organisé une cérémonie pour célébrer le Programme Indien de Coopération Technique et Économique (ITEC).



L’ITEC a été lancé en 1964 par le gouvernement indien dans le but d’améliorer les capacités dans maints domaines (technologies de l'information, administration publique, PME, développement rural, journalisme, agriculture, énergies renouvelables, finances...), grâce au partage de pratiques et d'expériences avec 160 pays partenaires, dont le Vietnam. Ce programme de coopération a récolté des succès et a bénéficié à plus de 200.000 fonctionnaires de 160 pays.



L’ambassadeur indien au Vietnam Sandeep Arya a déclaré que l’ITEC avait formé un vaste réseau d'étudiants sur tous les continents.



La Journée du programme ITEC est un événement annuel organisé par l'ambassade d’Inde à Hanoï et le consulat général d’Inde à Ho Chi Minh-Ville pour renouveler les relations entre l'Inde et les anciens étudiants de l'ITEC au Vietnam.

La directrice générale adjointe de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Doan Thi Tuyet Nhung. Photo: VNA



Présente à l’événement, la directrice générale adjointe de l'Agence vietnamienne d’information (VNA), Doan Thi Tuyet Nhung, a apprécié le soutien efficace de l'ambassade d'Inde au Vietnam au fil des années dans l’octroi de bourses dans le cadre de l’ITEC à de nombreux journalistes, rédacteurs et techniciens de la VNA. L'occasion pour les cadres de la VNA d'échanger et d'acquérir des expériences professionnelles avec des collègues et amis d'Inde et d'autres pays.

La directrice générale adjointe de l'Agence La directrice générale adjointe de l'Agence vietnam ienne d’information (VNA), Doan Thi Tuyet Nhung, et des délégués. Photo: VNA

Doan Thi Tuyet Nhung a remercié l'ambassade d'Inde pour sa coopération et son soutien efficace, et a exprimé l'espoir de poursuivre cette coopération dans les années à venir.-VNA