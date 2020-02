Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté jeudi matin à une cérémonie organisée à l’Hôpital de l’Université de médecine de Hanoï pour célébrer la Journée des médecins vietnamiens (27 février).

A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé ses meilleurs voeux aux médecins et cadres du secteur de la santé, dont ceux de l’Hôpital de l’Université de médecine de Hanoï.

Il a déclaré apprécier les réalisations de l’Hôpital de l’Université de médecine de Hanoï, avant de réaffirmer que le Parti et l’Etat s’intéressaient toujours au développement de ce secteur.

Il a demandé à tous les organes compétents de collaborer étroitement avec le secteur de la santé pour l’aider à accomplir ses missions. Il a également appelé tous les citoyens à appliquer les conseils de santé pour être en bonne santé et à souscrire à une assurance maladie.

Actuellement, au Vietnam, des milliers de médecins et de personnels médicaux travaillent jours et nuits pour enrayer l’épidémie de pneumonie virale causée par le nouveau coronavirus (COVID-19). Courageux et dévoués, ils surmontent leur peur de la contamination et sont en première ligne dans cette bataille contre l’épidémie.

L’ensemble du corps médical, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les garde-malades, tous font preuve d’un courage et d’une abnégation extraordinaire pour lutter contre la propagation du COVID-19 au Vietnam. -VNA