Photo: NDEL



Moscou (VNA) - Une cérémonie de célébration du 74e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 29e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989) a récemment été organisée à Kiev, par le Bureau de l'attaché de la défense du Vietnam en Ukraine et l’Association des anciens combattants du Vietnam à Kiev.

Lors de cet événement, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Anh Tuan a passé en revue l'histoire de la fondation et du développement épineux mais héroïque et glorieux de l'Armée populaire du Vietnam.

Il a exprimé un profond respect et la gratitude envers les martyrs héroïques, les mères vietnamiennes héroïques, les soldats blessés, les anciens combattants, les jeunes volontaires… qui ont contribué et sacrifié leurs vies pour la paix, l'indépendance et la liberté de la nation.

Il a souligné les contributions des anciens combattants vietnamiens en Ukraine à la consolidation de la solidarité de la communauté vietnamienne dans ce pays d’accueil, et l’œuvre d’édification et du développement du pays natal.

Au nom du comité du Parti et de l'ambassade du Vietnam en Ukraine, l'ambassadeur Nguyen Anh Tuan a reconnu et apprécié les activités et les contributions des organisations d'anciens combattants du Vietnam en Ukraine ces derniers temps. -VNA