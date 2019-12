Apirat Sugondhabhirom, Consul général du Royaume de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vendredi, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a tenu une rencontre pour marquer le 92ème anniversaire du Royaume de Thaïlande (le 5 décembre) et le 20ème anniversaire de l’établissement de l’Association d'amitié Vietnam-Thaïlande de Ho Chi Minh-Ville (1999-2019).

Dinh Khac Duy, vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que depuis l'établissement de relations diplomatiques en 1976, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande se sont bien développées en tous domaines. Notamment en 2013, les deux pays ont officiellement porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique, créant ainsi une base pour que leurs relations se développent constamment dans tous les domaines, dont la politique, la sécurité et la défense, l’économique et le commerce.

Lors de la 10ème conférence conjointe tenue le 27 novembre dernier à Da Lat par l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande et l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam, les deux parties ont affirmé que les relations étroites étaient un facteur très important contribuant à améliorer les relations entre les deux pays en tous domaines.

L’Association d’amitié Vietnam-Thaïlande de Hô Chi Minh-Ville joue depuis 20 ans un rôle important de passerelle pour relier les populations de Hô Chi Minh-Ville et de la Thaïlande. Chaque année, l’Association d’amitié Vietnam-Thaïlande de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec le consulat général de Thaïlande dans la mégapole du Sud, organise de nombreuses activités philanthropiques, des échanges culturels et sportifs, des expositions culturelles, des échanges entre étudiants et jeunes vietnamiens et thaïlandais ... Ces activités contribuent à renforcer, développer et approfondir les relations d'amitié et de solidarité entre les peuples du Vietnam et de la Thaïlande.

Apirat Sugondhabhirom, Consul général du Royaume de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que les relations socioculturelles, en particulier entre les populations, constituaient le fondement du développement de la coopération entre la Thaïlande. Lan et le Vietnam. La compréhension et la cohésion entre les populations créeront des conditions favorables à la promotion du commerce, de l’investissement et de la coopération entre les deux pays.

S’orientant à 2020, l’année de célébration du cinquième anniversaire de l'établissement de la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Bangkok, Apirat Sugondhabhirom s'est engagé à conjuguer ses efforts, de concert avec l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville et l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande de Ho Chi Minh-Ville, le Comité de liaison des Viet kieu Laos-Thaïlande de Ho Chi Minh-Ville, le Consulat général du Royaume de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, au sud de la Thaïlande, pour promouvoir le partenariat durable entre la Thaïlande et le Vietnam.

Lors de la rencontre, le consul général du Royaume de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, Apirat Sugondhabhirom et son épouse, ont remis 20 bourses d'études, d'une valeur de 2 millions de dongs pour chacune, à des élèves d'écoles primaires du 8e arrondissement, tandis que l'Association des entreprises thaïlandaises à Ho Chi Minh-Ville apporte 5 millions de dongs au Fonds d'encouragement à l'étude de l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville. -VNA